PSG : l'Inter en remet une couche pour Milan Škriniar

Pour les quelques derniers optimistes restant dans la capitale française, il n'y a désormais plus vraiment de doute. Dans le viseur du PSG cet été pour renforcer la charnière centrale francilienne, Milan Škriniar (27 ans) devrait bel et bien rester à l'Inter Milan après la clôture du mercato estival. Giuseppe Marotta, dans un entretien accordé à DAZN avant le match de Serie A face à la Lazio ce vendredi, l'a fait savoir aux dirigeants parisiens une bonne fois pour toutes.

« Je peux dire que les propriétaires ont exprimé la semaine dernière leur volonté de ne pas céder aux demandes du PSG. Skriniar est un élément important de notre système de jeu et le restera certainement. Al-Khelaïfi (président du PSG, NDLR) veut que Skriniar devienne libre ? Skriniar est un mec bien, nous allons entamer des négociations avec lui dès que possible. On veut le lier à l'Inter pour de nombreuses années. Cette menace voilée n'est pas suffisante pour remettre en cause les valeurs de ce joueur », a ainsi expliqué le directeur sportif de l'Inter, où le Slovaque demeure sous contrat jusqu'en 2023. Les 60 M€ proposés par le PSG n'auront donc pas suffi.