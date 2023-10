Philippe Clement discute avec Al-Shabab

Ancien coach du FC Bruges et surtout de l’AS Monaco où il officiait encore il y a quelques semaines avant d’être licencié en juin dernier, Philippe Clement n’a pas retrouvé de banc depuis. Après avoir indiqué qu’il ne souhaitait pas revenir en Belgique, le technicien belge de 49 ans pourrait rebondir du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément d’Al-Shabab.

Le club saoudien, qui compte dans ses rangs notamment Yannick Carrasco, Romain Saiss, Habib Diallo et Ever Banega, n’est que 11e du classement après 8 journées. Selon nos informations des discussions ont lieu entre Clement et la direction du club saoudien qui cherche un remplaçant à l’Argentin Juan Brown qui assure l’intérim après le licenciement du Marcel Keizer en septembre dernier.