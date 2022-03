Wayne Rooney et Patrick Vieira intègrent le Hall of Fame de la Premier League

Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard, David Beckham et désormais Patrick Vieira et Wayne Rooney. Ces dix légendes font partie du Hall of Fame de la Premier League. Les deux derniers venant d'y être ajoutés selon Skysports. Le Français, qui a remporté trois fois le championnat et une fois le titre de meilleur joueur avec Arsenal, et qui était capitaine lors du titre des Invincibles en 2003-2004, déclarait, à l'annonce de son introduction au Hall of Fame : «être là avec les meilleurs joueurs de la Premier League, le meilleur championnat du monde, est plus important que ce à quoi je pensais. Avoir mon nom parmi ces joueurs me rend fier et me fait réaliser à quel point j'étais bon.»

De son côté, Wayne Rooney a remporté cinq fois la Premier League avec Manchester United, inscrivant de nombreux buts, jusqu'à devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat (208 buts). «C'est un immense honneur pour moi d'être nommé au Hall of Fame de la Premier League, aux côtés d'un groupe incroyable de joueurs qui ont déjà été intronisés. Entrer dans le Hall of Fame est très spécial pour moi personnellement et je suis reconnaissant d'être reconnu,» déclarait l'actuel entraineur de Derby County.