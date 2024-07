Marcus Rashford condamné pour excès de vitesse

Selon les dernières informations de la BBC, l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, a été interdit de conduire pendant six mois après avoir rattrapé par la patrouille pour un excès de vitesse. Une information confirmée par les responsables judiciaires. Le joueur des Red Devils avait été surpris en train de dépasser la limite de vitesse de 70 mph (112 km/h) sur la M60 à Manchester le 12 décembre dernier dans une Rolls-Royce.

Le HM Courts and Tribunals Service a confirmé que l’attaquant avait été disqualifié pour six mois, condamné à une amende de 1 666 £, soit près de 2000 euros, et contraint de payer 186 £ de frais de justice (environ 220 euros). Pour rappel, Rashford possède un garage conséquent avec plusieurs voitures Rolls-Royce, dont une Black Badge Cullinan et une Cullinan Blue Shadow. Il posséderait également une McLaren 765 Long Tail et une Lamborghini Urus Performante.