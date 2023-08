CdM (F) : Luis Rubiales sort du silence après son baiser sur la bouche de Jennifer Hermoso

Dimanche, l’Espagne a remporté son premier titre majeur en battant l’Angleterre en finale de Coupe du Monde (1-0). Grâce à un but d’Olga Carmona (29e), en début de rencontre, la Roja pensait, avec ce sacre, faire la une des journaux. Mais le geste pour le moins déplacé de Luis Rubiales lors des célébrations fait jaser. En effet, le président de la RFEF a fait un baiser sur la bouche de Jennifer Hermoso, devant les caméras du monde entier. Ce qui n’est pas passé pour la joueuse et pour le grand public, choqué d’une telle scène. Mais Rubiales se défend. «N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour des bêtises», dit-il dans un premier temps.

*«Moi, avec tout ce que j’ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c*. Ignorons-les et profitons des bonnes choses. Ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. C’est une chose sans méchanceté. S’il y a des imbéciles, qu’ils continuent leurs bêtises. Écoutons ceux qui ne sont pas des idiots. C’est une chose qui n’a pas de sens, si les gens veulent perdre leur temps avec ça», répond-il avant de monter dans l’avion pour rentrer en Espagne. Dans les vestiaires, après la finale gagnée, le président de la RFEF avait également déclaré : «À Ibiza on célèbrera le mariage de Jenni et Luis Rubiales». Une sortie étrange après qu’il ait annoncé aux 23 joueuses championnes du monde qu’il leur offrait un voyage à Ibiza. Si la joueuse du Barça a ensuite tenté de calmer la situation sur ses réseaux sociaux, nul doute que le geste de Rubiales n’était pas approprié.