Toulouse - Montpellier : les compositions officielles

Après-midi de derby d'Occitanie cet après-midi entre Toulouse et Montpellier au Stadium pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Avec une seule victoire sur les cinq derniers matches (dont 4 défaites), les Toulousains (12e, 8 pts) doivent retrouver le succès s'ils ne veulent pas commencer à trop regarder vers le bas du classement. En cas de succès, ils reviendraient sur leur adversaire du jour. De son côté, Montpellier (9e, 12 pts) va mieux. Les hommes de Dall'Oglio se sont imposés lors de la dernière journée face à Strasbourg après avoir concédé deux défaites de rang. Les Héraultais peuvent viser le top 5 en cas de victoire.

Pour cette rencontre Philippe Montanier doit se passer de Healey, blessé pour plusieurs mois, ainsi que Ratão en attaque. Les Toulousains évolueront en 4-5-1 avec le maître à jouer van den Boomen au milieu tandis que Chaibi, Dallinga et Aboukhlal occuperont la pointe de l'attaque. Olivier Dall'Oglio est lui privé de Fayad, Bertaud, Sainte-Luce, Pedro Mendes et Estève. Dans un schéma en 4-5-1, Wahi, Nordin et Khazri seront devant, épaulés par le capitaine Savanier. Pas de Mamadou Sakho en défense centrale, remplacé par Souquet.

Les compositions officielles

Toulouse : Dupé - Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (cap), Spierings, van den Boomen, Aboukhlal, Chaibi - Dallinga

Montpellier : Kamara - Tchato, Jullien, Souquet, Cozza - Ferri, Chotard, Savanier (cap), Nordin, Khazri - Wahi.