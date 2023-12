Ballon d’Or africain : les trois finalistes étonnants dévoilés

Comme chaque année désormais, la CAF organise sa propre cérémonie : les CAF Awards. L’instance récompense ainsi le meilleur joueur de la saison pour le traditionnel Ballon d’Or africain. Cette saison, il y avait du beau monde et la CAF avait récemment dévoilé une liste de 30 noms puis une nouvelle liste de 10 finalistes. Dans cette dernière, on retrouvait Victor Osimhen mais aussi Yassine Bounou, considéré comme favori au sacre avec le Nigérian, ou encore Riyad Mahrez auteur d’un triplé historique avec Manchester City.

Eh bien ce jeudi, la CAF a annoncé les trois finalistes pour son Ballon d’Or africain et les choix font beaucoup réagir Malgré sa saison XXL avec le Maroc et Séville, Yassine Bounou n’est pas présent tout comme Riyad Mahrez. Dans ces trois finalistes, on retrouve étonnamment Achraf Hakimi du PSG. Le latéral droit marocain est accompagné de Mohamed Salah, toujours performant avec Liverpool même quand son équipe va moins bien. Enfin, le grand favori et probable vainqueur Victor Osimhen qui a brillé avec Naples, est aussi dans la liste.