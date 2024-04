PSG : l’Espagne se paie la tête de Luis Enrique

Mercredi soir, toute la planète foot attendait de voir et de savoir ce que le PSG de Luis Enrique avait dans le ventre. D’autant que le technicien ibérique avait lancé le match contre son ancien club la veille en conférence de presse en envoyant des piques à Xavi. «Je connais Xavi oui, mais pas en tant qu’entraîneur, il était mon joueur. Je ne connais pas comme entraîneur. Qui représente le mieux la philosophie du club ? Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment.» Après de telles déclarations, il fallait donc confirmer sur le pré.

La suite après cette publicité

Massacré en France

Mais les Parisiens n’ont pas vraiment brillé, à l’image de Kylian Mbappé, et se sont inclinés 3 à 2. Après la rencontre, le cas Luis Enrique a forcément été au centre des débats. En France, il n’a pas été épargné. Sur Canal+, Habib Beye a pointé du doigt sa gestion particulière de KM7. « On a eu cette discussion plein de fois, il y a la gestion de Luis Enrique en Ligue 1. Il le sort souvent. À un moment donné, vous pouvez le tourner dans tous les sens, le joueur manque d’intensité. Les gens disent que c’est normal, mais c’est le joueur qui doit faire la différence. Aujourd’hui, il a manqué d’intensité et cette gestion n’est pas bonne pour lui.» Sur RMC Sport, Daniel Riolo, lui, n’a pas mâché ses mots. Il a comme bien souvent massacré l’Asturien.

À lire

Le PSG veut faire le gros coup Jamal Musiala

«On n’a rien compris au onze de Luis Enrique. En Espagne, ils sont comme moi, personne n’a rien compris. Peut-être qu’ici on va continuer à dire qu’on a un génie à la tête du club. Comment mettre de l’intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste? Même eux sont surpris! Ils apprennent la compo au petit-déj’! Luis Enrique fait des surprises, c’est Kinder Surprise! C’est pas Géo Trouvetou, c’est Kinder Surprise! Tous les jours ils ouvrent un œuf et découvrent comment ils vont jouer… Les joueurs sont surpris par les compos.» De l’autre côté des Pyrénées, il est vrai que l’ancien sélectionneur de la Roja s’en prend plein la tête.

La suite après cette publicité

Critiqué en Espagne

Hier soir, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, une consultante n’y a pas été de main morte. «Luis Enrique ? L’ADN Barça, ce sont Xavi et Guardiola. Et Arteta pourrait aussi le représenter.» Mais pas "Lucho" à l’écouter. Ancien coach des Blaugranas, Ronald Koeman, questionné en Espagne, estime, lui, que seules trois personnes représentent le fameux ADN Barça. Il s’agit de Johan Cruyff, Pep Guardiola et Lionel Messi. Le Néerlandais en a aussi profité pour tacler l’entraîneur du Paris Saint-Germain, dont il n’a pas du tout compris la sortie médiatique mardi lorsqu’il taclé Xavi. Selon lui, il a commis une très grosse erreur.

«Ses déclarations, avant un tel match, ne sont pas à leur place. Je ne pense pas que ce soit bien, et c’est mon opinion personnelle, d’aborder un tel sujet avant un match.» Un avis partagé par Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com. «Je pense que ce qui a semblé être le pire ici en Espagne, c’est ce qu’il a dit devant la presse sur le fait qu’il représentait mieux l’ADN du Barça que Xavi et, pour cette raison, maintenant les gens le critiquent beaucoup.» Relevo est d’ailleurs parti des propos de l’Asturien pour analyser le match. «PSG-Barcelone a débuté mardi avec la déclaration de Luis Enrique selon laquelle personne ne représente mieux que lui l’ADN du Barça. Les Parisiens ont terminé avec la possession (58%).»

La suite après cette publicité

Le problème Mbappé questionne

Le média ajoute : «ils ont également réalisé plus de deux fois plus de passes dans le dernier tiers du terrain (204 à 92). Mais la meilleure version de ce Xavi arrive lorsque l’équipe parvient à ressembler à ce qu’elle était l’année dernière.» Les choix du coach du Barça (Koundé, Raphinha, Cubarsi, etc…) ont payé. Ceux de Luis Enrique, eux, n’ont pas porté leurs fruits selon Mundo Deportivo. «Les journaux français ont pointé deux responsables: Kylian Mbappé et le technicien lui-même. Luis Enrique s’est distingué pour son onze, pour avoir inclus des joueurs tels que Marco Asensio, finalement remplacé à la mi-temps, et mis sur le banc d’autres comme Zaïre-Emery.» Sur TNT Sports, Rio Ferdinand était d’ailleurs du même avis.

«Le PSG ne s’en est pas sorti, mais il doit donner une bien meilleure version de lui-même lors du prochain match. Le meilleur joueur du monde à mon avis est Mbappé. Il n’a pas joué et quand il ne joue pas, le PSG n’obtient pas le résultat.» Justement, la relation KM7-Luis Enrique fait couler de l’encre en Espagne. Lors de l’émission El Chiringuito, le journaliste Edu Aguirre a été cash. «Luis Enrique a été le pire ennemi de Kylian Mbappé. Il avait peur. Il l’a laissé seul contre le Barça.» De son côté, Juan Carlos Navarro nous avoue que dans la capitale espagnole, on a choisi son camp entre les deux hommes : «à Madrid, ils blâment Luis Enrique, comme on pouvait s’y attendre.» Sous pression en France comme en Espagne, Luis Enrique joue gros la semaine prochaine à Barcelone.