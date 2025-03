PSG - OM : les compositions probables

Ce dimanche soir, le PSG et l’OM s’affrontent pour un classique du championnat français. Après sa semaine historique et sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool, le club de la capitale espère conclure en beauté en s’offrant le rival marseillais au Parc des Princes. Une victoire permettrait aussi de définitivement sceller (ou presque) le titre de champion de France cette saison. Pour l’OM, l’enjeu est de pouvoir rivaliser avec une équipe en forme et profiter des faux-pas des concurrents à la C1 ce week-end pour conforter sa deuxième place.

Mais il faudra être fort face à une équipe parisienne en pleine confiance. Pour ce choc, Luis Enrique devrait miser sur son équipe type alors qu’il expliquait ce samedi que les cinq jours de repos ont été suffisant pour bien se régénérer. Dans les cages, on retrouvera Gianluigi Donnarumma, performant face aux Reds. En défense, Hakimi occupera le flan droit et Nuno Mendes se chargera du côté gauche. La charnière centrale sera composée de Pacho et Beraldo qui devrait permettre à Marquinhos de se reposer avant de filer au Brésil pour la trêve internationale.

Le PSG au complet

Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery devrait remplacer Joâo Neves dans le onze de départ. Vitinha complèterait ainsi l’entre jeu. Enfin devant, Bradley Barcola et Kvicha Kvaratskhelia occuperont les ailes laissant l’axe au polyvalent Ousmane Dembélé et à Désiré Doué qui brille depuis plusieurs semaines maintenant. Côté OM, Roberto De Zerbi ne devrait pas se trahir avec son traditionnel 3-4-3. Dans les cages, Rulli sera bien présent. La défense sera composée de Kondogbia, Balerdi et de Luiz Felipe qui joue enfin à l’OM.

Au milieu de terrain, en l’absence d’Hojberg, Valentin Rongier sera aligné aux côtés de Bennacer. Quentin Merlin occupera le rôle de piston gauche avec de l’autre côté Luis Henrique. Enfin le trio offensif aligné par le coach italien sera composé de Mason Greenwood, de retour en tant que titulaire, Amine Gouiri et Adrien Rabiot qui va avoir un accueil spécial de la part des supporters parisiens. Deux belles équipes qui devraient permettre d’avoir un beau spectacle ce dimanche soir à 20h45.

