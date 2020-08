Nice-PSG : Jean-Pierre Rivère va demander une dérogation pour le public

Dans un contexte particulier, en raison de l'épidémie de coronavirus, la Ligue 1 Uber Eats a repris ce week-end. Nice a notamment reçu Lens samedi (victoire 2-1). Invité sur France Bleu Azur ce lundi, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGCN, a évoqué cette rencontre. «Ce match n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'on était dans le quota des quatre cas. Trois jours avant le match j'ai appelé la Ligue. On leur a demandé un assouplissement. Parce que sinon on va avoir beaucoup de mal à finir le championnat (...) La Ligue est en effet en train de prendre ce chemin (d'assouplir le protocole, ndlr). Ce n'est pas qu'à ma demande, d'autres présidents sont intervenus. On a très peu de dates disponibles pour remplacer les matchs. Si vous avez 18 ou 19 joueurs disponibles, vous pouvez jouer. Il faut aller dans cette direction».

Puis, Rivère a évoqué la suite et son souhait d'avoir du public face au PSG le 20 septembre prochain (4ème journée). «Face à Lens les autorités sanitaires nous ont fortement décommandé de jouer cette rencontre avec du public et on les a suivi parce qu'on s'est dit "on prépare la suite" et justement ce match face au Paris-Saint-Germain. On souhaiterait retrouver notre public le plus rapidement possible. On va demander une dérogation oui. On a un mois devant nous pour préparer ce match». Puis, il a ajouté : «On va regarder ce qu'on peut demander et on essayera de faire le maximum en restant cohérent par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui». Affaire à suivre...