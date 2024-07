Serie A : les adieux émouvants de Joshua Zirkzee à Bologne

C’était dans l’air depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel : Joshua Zirkzee est un joueur de Manchester United. Auteur d’une saison remarquable avec Bologne, l’avant-centre néerlandais est allé chercher un transfert en Premier League en rejoignant les Red Devils. Un départ attendu et qui l’a forcément touché. Sur les réseaux sociaux, l’ancien du Bayern Munich s’est fendu d’un message touchant à l’attention des supporters des Rossoblu :

La suite après cette publicité

«Merci, Rossoblu. Je ne trouve tout simplement pas les mots pour expliquer à quel point vous êtes tous importants pour moi. Le stade, la ville, cette équipe, mais surtout les GENS auront toujours une place spéciale dans mon cœur. J’espère que malgré tout le soutien et la confiance que vous m’avez accordée, j’ai rendu quelque chose en retour. Bologne est enfin à sa place et je vous encouragerais et vous encouragerai à distance ! Je t’aime, Bolo. Pour toujours.»