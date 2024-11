Ligue 1 : le RC Lens de Will Still s’impose à Reims et se replace

Le RC Lens avait besoin de retrouver le sourire ce vendredi. En effet, la semaine passée, Lens s’était incliné face à Marseille au terme d’un match frustrant (1-3). Une défaite qui avait empêché les Lensois de se repositionner au classement et de rester proche du peloton de tête. Face à Reims, qui sortait d’un nul face à Lyon samedi dernier (1-1), Lens avait donc envie de regoûter à la victoire. Pour ce faire, Will Still, de retour sur la pelouse du stade Auguste-Delaune qui lui avait permis de se révéler à la Ligue 1 ces dernières saisons, décidait d’aligner son équipe presque type.

De l’autre côté, son prédécesseur Luka Elsner faisait confiance au même onze que face à Lyon la semaine passée où seul Teddy Teuma entrait dans le onze. Ainsi, tout était présent pour assister à un bon match. D’entrée, les visiteurs se sont montrés offensifs et M’Bala Nzola, lancé dans la profondeur, n’a pas cadré pour ouvrir le score (3e). Une ouverture du score qui a lieu vingt minutes plus tard. Après un dégagement incertain de Cédric Kipré, Adrien Thomasson contrôlait de la poitrine avant de conclure d’une belle frappe croisée (0-1, 23e). En fin de premier acte, les Lensois étaient proches de voir leur adversaire égaliser mais Brice Samba (41e) et Andy Diouf ont empêché Reims de revenir à hauteur de son adversaire.

Lens douche les espoirs de Reims

Au retour des vestiaires, le rapport de force est resté le même et Lens a continué à maîtriser son sujet. Malgré cela, les Rémois, qui restaient sur 10 dernières minutes de qualité, ont cherché un moyen d’égaliser rapidement afin de renverser la situation. Pour autant, c’est tout le contraire qui s’est réalisé. En effet, après un sauvetage de Yehvann Diouf (55e) face à M’Bala Nzola et un énorme raté de l’international angolais (8 sélections, 2 buts) trois minutes plus tard, ce dernier a doublé la mise après un incroyable enchaînement (0-2, 62e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 32 12 +26 10 2 0 36 10 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 23 12 +11 7 2 3 27 16 4 Lille 22 12 +8 6 4 2 19 11 5 Nice 20 12 +11 5 5 2 23 12 6 Lens 20 13 +3 5 5 3 15 12 7 Lyon 19 12 +3 5 4 3 19 16 8 Auxerre 19 12 +2 6 1 5 21 19 9 Reims 18 13 +2 5 3 5 20 18 10 Toulouse 15 12 -1 4 3 5 13 14 Voir le classement complet

Sonnés, les Rémois n’ont pas su revenir dans la partie. Malgré l’incroyable parade de Brice Samba face à Junya Ito (73e), Lens n’a pas été forcément menacé et est donc allé glaner une rencontre maîtrisée de bout en bout à Reims (0-2). Avec ce succès, Lens se repositionne et remonte à la 6e place au classement. De son côté, nouvel échec de Reims face à son public. Les Rémois stagnent à la 9e place au classement.