Serie A : le résultat scandaleux d’un sondage italien sur le racisme

L’institut SWG a réalisé un sondage du 24 au 26 janvier en interrogeant près de 800 personnes italiennes au sujet du racisme dans les stades italiens. Et certains résultats sont plutôt surprenants, pour ne pas dire révoltants. Même si cela ne représente pas la majorité des supporters sondés, près de 18% considèrent que «faire un cri de singe ou lancer des bananes aux joueurs noirs» est acceptable et logique, lorsque l’on supporte une équipe de football. 18% pensent que «dire 'gitan’ ou 'juif’ à un joueur» ou «insulter un joueur en raison de sa nationalité ou de ses origines» est normal.

Les championnats italiens sont touchés par le racisme depuis plusieurs saisons. Romelu Lukaku, Kalidou Koulibaly, Dušan Vlahović et plus récemment Mike Maignan ont tous été victimes de cris de singes ou d’injures racistes en pleine rencontre de Serie A. Dans la suite du sondage, plus de 50% des personnes interrogées pensent qu’insulter son équipe favorite ou l’un des joueurs de son club après une défaite est normal. 46% jugent qu’insulter les arbitres est également une conséquence logique de la fréquentation dans les stades.