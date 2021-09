MU : Cristiano Ronaldo remplaçant en Ligue des Champions ?

La suite après cette publicité

Après avoir signé un retour remarquant avec Manchester United à Old Trafford face à Newcastle (doublé et victoire 4-1), Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être titulaire face aux Young Boys dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. L'entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer n'hésiterait pas à ménager la superstar portugaise, ce qui lui permettrait une meilleure rotation de son secteur offensif bien fourni (Greenwood, Martial, Cavani...).

«Il n'est pas impossible que je me passe de lui. Il a 36 ans. Mason Greenwood a 19 ans et c'est la même chose pour lui. Je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d'un joueur de 36 ans. [...] Cristiano prend tellement soin de lui, je sais qu'il récupère rapidement et qu'il a eu une présaison. Mais bien sûr, il est important qu'on ait tout le monde en jambes, et il est important que lui soit en jambes et qu'il ait 90 minutes pour l'être», a-t-il déclaré en conférence de presse.