Liga : Gérone cale contre Bilbao

Ce lundi soir, Gérone accueillait Bilbao en Catalogne avec l’envie de récupérer son trône de leader. Une rencontre qui s’annonçait compliquée pour les Catalans face à des Basques sixièmes au classement et qui posent des problèmes à plusieurs équipes de l’autre côté des Pyrénées. Et, même après avoir montré une large domination et ouvert le score, les locaux ont été accrochés par l’équipe d’Ernesto Valverde.

Pourtant, tout avait bien débuté pour les coéquipiers de Viktor Tsygankov. C’est d’ailleurs le milieu droit ukrainien qui a ouvert le score à l’issue d’une formidable action collective des hommes de Michel Sanchez Munoz (1-0, 55e). Un avantage qui n’aura tenu que 12 minutes avant qu’Inaki Williams n’égalise sur une contre-attaque rondement menée (1-1, 67e). Avec ce nul, Bilbao grimpe à la cinquième place tandis que Gérone manque une belle opportunité de reprendre la première place au Real Madrid.