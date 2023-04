JT Foot Mercato : le Bayern Munich lance sa chasse au numéro 9

Le Bayern est toujours à la quête de son numéro 9

La suite après cette publicité

Serge Gnabry, étant loin de donner satisfaction, pourrait donc se voir indiquer la porte de sortie du Bayern Munich. Avec ses 12 réalisations et 10 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, il ne parvient pas faire l’unanimité pour les dirigeants bavarois. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 27 ans dispose d’une grosse valeur marchande. Une vente de Gnabry pourrait permettre au Bayern Munich de financer l’arrivée d’un buteur. Et les pistes sont nombreuses et prestigieuses. Comme on vous l’a expliqué, Victor Osimhen du Napoli est très apprécié. D’ailleurs, l’attaquant serait séduit à l’idée de rejoindre le géant bavarois. La piste Harry Kane est toujours d’actualité, alors que son nom a été associé au PSG dernièrement. Randal Kolo Muani est aussi cité parmi les principales pistes, même si son profil ne correspond pas totalement à ce que recherche le club allemand, à savoir un vrai 9. Selon Bild, un nouveau nom a fait son apparition, il s’agit de la sensation de l’Atalanta, le jeune Rasmus Højlund. Mais pour s’offrir le jeune crack de 20 ans qui est sous contrat jusqu’en 2027, il faudra sortir le chéquier d’autant que le Barça est aussi intéressé.

Sadio Mané a pris cher à cause de son altercation

En quittant Liverpool pour le Bayern Munich, Sadio Mané avait l’ambition de franchir une nouvelle grosse étape dans sa carrière. Mais le Sénégalais a rapidement été freiné dans son adaptation par une grave blessure qui lui a fait louper la Coupe du monde. En plus de ne pas jouer à son poste, l’attaquant de 31 ans a compliqué son aventure bavaroise en pétant un plomb après l’humiliation subie à l’aller face à Manchester City. Pour avoir frappé Leroy Sané, l’international sénégalais a dans un premier temps été suspendu d’un match. Si en conférence de presse, Thomas Tuchel a classé cette affaire, en haut lieu, la direction munichoise a décidé de frapper fort en infligeant une sanction historique à l’intéressé. Selon les informations de Bild, Sadio Mané a écopé d’une amende de 350 000 euros, un montant record dans l’histoire du club. A noter toutefois qu’il aurait pu être plus lourdement sanctionné. Le Bayern Munich avait la possibilité d’infliger une amende à hauteur de 2 millions d’euros, correspondant à un mois de salaire, grâce à une clause présente dans son contrat. Mais la direction allemande n’a finalement pas souhaité aller aussi loin dans ses démarches.

À lire

Sanction contre la Juventus annulée après les cris racistes envers Romelu Lukaku

Aouar possède une infinité d’options

Libre de tout contrat cet été, Houssem Aouar va quitter son club formateur l’Olympique Lyonnais. Et le joueur de 24 ans va avoir l’embarras du choix. L’Espagne avec le Betis où évolue un certain Nabil Fekir, l’Allemagne avec l’Eintracht Francfort ou encore l’Italie avec l’AC Milan, le Napoli et l’AS Roma. Selon nos informations, le Lyonnais privilégie une équipe qui joue l’Europe et ne rejoindra donc pas l’Eintracht de Kolo Muani. C’est vers l’Italie qu’Aouar devrait poursuivre sa carrière où une bataille à trois se dessine. Nous pouvons vous indiquer que l’AS Roma va prochainement prendre contact avec l’OL pour annoncer aux Gones qu’elle va entrer en négociation avec Aouar. Le club de la Louve est l’équipe la mieux placée dans ce dossier. Naples va de son côté formuler une offre officielle dans les prochains jours et l’AC Milan, qui s’est concrètement positionné, reste en embuscade.