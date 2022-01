Betis : Nabil Fekir va prolonger

Selon le média ABC Sevilla, le Betis aurait trouvé ce mardi un accord pour la prolongation de Nabil Fekir. Le Français de 28 ans dont le contrat avec les Verts et Blancs se termine en juin 2023 devrait prolonger jusqu’en 2025 ou 2026. Depuis son arrivée en Andalousie durant à l’été 2019, l’international tricolore a disputé 94 matchs sous le maillot du Betis et a inscrit 18 buts et délivré 17 passes décisives.

La suite après cette publicité

Le Betis 3e de Liga, devrait officialiser cette prolongation avant le derby face au FC Séville, samedi à 21h30. Le milieu offensif sera le quatrième Sévillan a prolonger cet hiver après les prolongations de Sergio Canales, Borja Iglesias et du coach Manuel Pellegrini. Le club travaillerait aussi sur les prolongations du milieu de terrain espagnol Rodri Sanchez et du gardien chilien Claudio Bravo.