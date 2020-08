Le LOSC lance son maillot third pour 2020/2021

Après avoir déjà lancé son maillot domicile et son maillot extérieur, le LOSC a dévoilé ce jeudi 13 août son nouveau maillot third, toujours conçu par New Balance.

D'apparence, ce nouveau maillot que portera bientôt la recrue canadienne Jonathan David est très simple puisqu'il est blanc uni avec des traits rouges et bleu ciel de taille graduelle sur les manches avec des logos noirs.

Mais en réalité, l'emblème du club lillois et le logo de New Balance proposent un effet 3D grâce à la superposition de deux filtres de couleurs légèrement différents qui donnent cette impression de relief.

Ce nouveau maillot third des hommes Christophe Galtier sera en vente dès le vendredi 14 août à 10h dans les boutiques du club.