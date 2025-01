L’OM sur le point de boucler une vente pour 1 M€

Si pour l’instant, l’OM est relativement discret dans le sens des arrivées mis à part celle de Luis Felipe, la direction du club phocéen travaille ardemment pour trouver des solutions à de jeunes joueurs de la National 3 en manque de temps de jeu. Si Enzo Sternal va signer dans les prochaines heures à Anderlecht, un autre pilier de la N3 va être vendu par le club phocéen.

Roggerio Nyakossi s’apprête à quitter Marseille 2 ans et demi après son arrivée en provenance du Servette. Pétri de talent, ce solide défenseur central suisse de 21 ans, bon dans les duels et disposant d’une belle relance balle au pied, va être vendu pour une somme avoisinant le million d’euros, selon nos informations. Deux clubs belges et un club suisse sont actuellement à la lutte pour récupérer le joueur avec un dossier plus avancé du côté de Louvain, l’actuel 11e de Jupiler Pro League. À l’instar du dossier Sternal, l’OM a négocié une option de rachat préférentiel ainsi qu’un pourcentage à la revente.