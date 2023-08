Ligue 2 : Auxerre se balade à Valenciennes, Laval crée la sensation contre Angers, Troyes et Ajaccio tenus en échec

Après le match d’inauguration de cette édition 2023-2024 qui s’est conclu par une défaite à domicile de l’AS Saint-Etienne face à Grenoble, la Ligue 2 se poursuivait ce samedi soir avec le premier multiplex de la saison, suivie de la dernière rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC. Avec neuf rencontres jouées dans les quatre coins de la France, on débute ce tour de l’Hexagone par un duel de nouveaux de l’antichambre, avec l’ESTAC - reléguée après une 19e place en L1 - en déplacement du côté des Hauts-de-France pour y affronter Dunkerque, deuxième de National l’an passé.

La suite après cette publicité

Les Aubois débutaient parfaitement leur retour en deuxième division avec deux buts en 17 minutes, avant de voir le club nordiste revenir au score sur un penalty touché mais pas sauvé par Dogan Alemdar, prêté par le Stade Rennais. Ce dernier ne pouvait rien - encore une fois - face à Ghrieb, auteur du 11 mètres en première période et double buteur avant le dernier quart d’heure. Un autre ex-pensionnaire de Ligue 1, l’AC Ajaccio, ne prenait qu’une unité sur cette 1re journée, à domicile contre Rodez, notamment grâce au but égalisateur de Yoann Touzghar avant la mi-temps.

À lire

Almeria s’attaque à Batista Mendy

Angers cale déjà, Auxerre commence bien

Autre club relégué en L2, l’AJ Auxerre se baladait du côté de Valenciennes, en s’imposant avec la manière grâce aux doublés de Camara et Hein, malgré le but égalisateur de Buatu. Direction le Stade de l’Aube où jouait… le Paris FC, obligé de se déplacer à Troyes pour ses matches à domicile en raison de travaux à Charléty. Réduits à 10 contre 11, les Franciliens s’inclinaient face au SM Caen. Au stade Francis-Le Basser, Laval recevait la dernière lanterne rouge de l’élite, Angers. Les Tangos inscrivaient le seul but du match d’une belle frappe à ras de terre de Sam Sanna après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, le FC Annecy, repêché en L2 il y a 48 heures, croyait débuter parfaitement son exercice avec le penalty de Bosetti avant l’heure de jeu face à l’En Avant Guingamp. Mais la formation bretonne savait se relancer après la pause et s’offrait les trois points de la victoire. Amiens arrachait le succès dans le temps additionnel grâce au but du jeune Touho à la 94ee. Un score vierge et de parité a permis à Concarneau de prendre le premier point de son histoire en deuxième division, face à Bastia.

Les résultats du multiplex

AC Ajaccio 1-1 Rodez : Touzghar (45+5e) / Rajot (6e)

Amiens 1-0 Quevilly-Rouen : Touho (90+4e)

Annecy 1-4 Guingamp : Bosetti (45+2e) / Picard (55e), El Ouazzani (73e), A. Sagna (75e), Merghem (90+1e)

La suite après cette publicité

Concarneau 0-0 Bastia

Dunkerque 2-2 Troyes : Ghrieb (sp 23e, 74e) / Ilic (13e), Dong (18e)

Laval 1-0 Angers : Sanna (66e)

Paris FC 0-2 Caen : A. Mendy (45+3e), Abdi (63e)

Valenciennes 1-4 Auxerre : Buatu (22e) / O. Camara (19e, 61e), Hein (70e, 79e)