EdF : les statistiques étonnantes de Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé de la tête contre l’Ecosse, Benjamin Pavard a fait grimper son total de buts en Bleu à 5 unités. Ce qui a fait le bonheur des réseaux sociaux. Car les statistiques offensives de Benjamin Pavard avec l’équipe de France ont de quoi faire rougir certains attaquants. Par exemple, avec 5 buts, il fait aussi bien que Wissam Ben Yedder (3 buts) et Anthony Martial (2 buts) réunis. Les deux hommes comptent respectivement 19 et 30 sélections…

Autre comparaison peu flatteuse, Benjamin Pavard (52 sélections) a mis plus de buts en équipe de France qu’Ousmane Dembélé (40 sélections) en équipe de France, mais pas seulement. L’ailier du PSG n’a toujours pas marqué cette saison, en 9 apparitions avec le Paris Saint-Germain. Ce qui a évidemment déchaîné X dès hier soir, comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus. Le défenseur de l’Inter Milan est également le premier défenseur à inscrire un doublé depuis Mamadou Sakho en novembre 2013 face à l’Ukraine, et le premier joueur à marquer deux fois de la tête depuis un certain Zinedine Zidane.