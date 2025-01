Rennes : Seko Fofana estime que le problème rennais est plus mental que physique

Après la défaite de son équipe face à Monaco (3-2), Seko Fofana a exprimé sa frustration en soulignant la constante tendance de son équipe à réagir plutôt qu’à anticiper le jeu. « On est tout le temps dans la réaction. On manque de personnalité en début de match. Je ne sais pas de quoi on a peur. Ce n’est pas comme ça qu’on va réussir à changer les choses. Ce soir, on a fait les mêmes erreurs en espérant un résultat différent ».

Fofana a également insisté sur le fait que cette situation sportive ne pouvait plus durer. « Ça ne peut pas continuer comme ça. On attend tout le temps de prendre un but avant de commencer à jouer. Il y a eu des choses positives, on a su se créer des opportunités. Si on défend pour ne pas prendre de but mais qu’on s’en prend quand même, il ne faut pas s’attendre à un miracle », a-t-il lâché au micro de BeIN Sports après le match. Avant d’ajouter : « Le coach aussi s’adapte aux joueurs qu’il a à sa disposition. Malheureusement, on est un peu limités. Ce n’est pas pour trouver des prétextes, mais je vois comment ça se passe toute la semaine. Le mercato n’est pas fini ». Le milieu de terrain a finalement conclu : «tout le monde est conscient de la situation. Cela ne fait plaisir à personne. Je ne pense pas que le problème soit physique, c’est mental».