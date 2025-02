Le mercato plombe déjà Manchester United

Durant un peu plus d’un mois, les clubs de Premier League ont pu se renforcer lors du marché des transferts hivernal. Et certains ne se sont pas privés pour recruter à tout-va à l’image de Manchester City ou d’Aston Villa. D’autres ont été un peu plus prudents comme Arsenal, qui n’a pas voulu se précipiter pour mettre la main sur un numéro 9 malgré un besoin urgent en attaque après les blessures de Bukayo Saka et de Gabriel Jesus. De son côté, Manchester United n’a pas fait de folies non plus. En effet, les pensionnaires d’Old Trafford ont recruté le jeune défenseur d’Arsenal Andy Heaven et ils ont aussi lâché 30 M€ pour s’attacher les services de Patrick Dorgu, arrivé en provenance de Lecce pour renforcer le poste de latéral gauche.

C’était la priorité des Mancuniens et de leur nouvel entraîneur Ruben Amorim. L’autre était de s’offrir un attaquant. Plusieurs noms étaient d’ailleurs sortis du chapeau ces dernières semaines puisque Viktor Gyökeres (Sporting CP) ou Victor Osimhen (Galatasaray) ont été liés aux Red Devils. En fin de mercato, Mathys Tel et Christopher Nkunku étaient dans le viseur des dirigeants selon le Manchester Evening News. Le média britannique explique que ces pistes onéreuses et compliquées n’ont pas abouti. Finalement, MU n’a pas recruté à ce poste. Pour ne rien arranger, le club s’est affaibli à cette position puisque Marcus Rashford et Antony, qui n’entraient pas dans les plans de Ruben Amorim, ont été envoyés en prêt respectivement à Aston Villa et au Betis. Leurs départs ont permis de faire baisser la masse salariale, mais cela est un gros risque pour le MEN.

MU n’a pas signé de n°9 et s’est affaibli devant

«L’échec de Manchester United à recruter un attaquant pourrait s’avérer coûteux. Malgré la bonne décision de laisser partir Antony et Rashford, et de permettre à Ethan Wheatley de rejoindre Walsall en prêt pour acquérir de l’expérience en équipe première, les Red Devils sont désormais incroyablement légers en attaque. Rasmus Hojlund est sur une série de 13 matches sans but et Joshua Zirkzee a marqué un but lors de ses 16 dernières apparitions. Les fans de United ont raison de se demander d’où viendront les buts. En plus de recruter un latéral gauche, Manchester United devait également recruter un attaquant. (…) Tel aurait représenté un pari énorme au vu de son record de buts et Nkunku n’est pas un numéro 9 naturel. Néanmoins, United aurait dû au moins explorer d’autres options.»

Le MEN poursuit : «la fenêtre de transfert relativement discrète de Manchester United en janvier était due à une volonté d’éviter les erreurs du passé, mais il existe un réel danger qu’ils commettent plutôt les erreurs du présent. Manchester United est clairement affaibli par une décennie de dépenses désastreuses qui a laissé le club face à une crise financière, et cela l’a mis à rude épreuve lorsqu’il s’agit de sortir son carnet de chèques. (…) La prudence n’est pas forcément une mauvaise approche. United a brûlé de l’argent. Alors qu’Ineos tente désormais de réduire considérablement ses coûts et d’éviter d’enfreindre les règles de profit et de durabilité de la Premier League, il se retrouve avec une offre limitée, même pour un club de football qui était une vache à lait il n’y a pas si longtemps. Mais il faut trouver un équilibre entre la prudence et le fait d’éviter les erreurs du passé, sans pour autant s’en laisser décourager.»

Le très cher Casemiro est toujours là

C’est là la mission de Ruben Amorim, qui voulait initialement signer à MU durant l’été 2025 justement pour éviter d’être dans une situation compliquée en pleine saison. Mais il a aussi signé en connaissance de cause puisque Sir Jim Ratcliffe et Ineos lui ont signifié que le budget serait très limité pour le mercato d’hiver. Il ne s’imaginait pas toutefois que le club ne recruterait pas un attaquant. Une première promesse non-tenue de la part de MU pour le MEN. Le Portugais va donc devoir bricoler avec les forces en présence. Outre Joshua Zirkzee (4 buts, 2 assists) et Rasmus Hojlund (7 buts, 1 assist), qui n’ont pas marqué depuis décembre, Alejandro Garnacho (7 buts et 6 assists) était à deux doigts de claquer la porte cet hiver. Naples et Chelsea étaient prêts à l’accueillir. Il pourra aussi compter sur Amad Diallo (9 buts et 7 assists). Mais il faudra prier pour éviter une grosse blessure de l’un de ces éléments.

Affaibli, MU, qui ne pourra plus s’appuyer sur Rashford (7 buts, 3 assists) et Antony (1 but), va devoir limiter la casse avant de pouvoir éventuellement investir cet été sur un n°9. Autre point qui laisse un goût amer à MU, c’est Casemiro. En effet, le Brésilien de 32 ans, qui n’a joué que 18 minutes en 2025, est toujours là. Pourtant, les Mancuniens espéraient se séparer du milieu dont les prestations ne donnent pas satisfaction ainsi que de son gros salaire. Mais l’ancien du Real Madrid est resté à quai, lui qui a été suivi un temps par la Saudi Pro League et Al-Nassr. Le MEN explique qu’il aurait fallu le vendre cet hiver pour éviter de perdre trop d’argent alors qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat. MU avait d’ailleurs sollicité plusieurs agents pour essayer de le faire partir. En vain. Ils comptent sur un intérêt de Besiktas pour tenter de le faire partir en Turquie, où le mercato ferme dans une semaine. Mais c’est loin d’être gagné. Les mercatos passent et les problèmes restent à Manchester United.