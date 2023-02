OM : Séville prend déjà une énorme décision avec Pape Gueye

La suite après cette publicité

Les choses semblent aller un peu mieux du côté de Séville. Englués dans les profondeurs du classement, les Andalous ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres de Liga et ont pris de l’air, se hissant désormais à la douzième position du classement. L’équipe a récupéré une certaine assise défensive et du mordant devant, bien aidée par les arrivées hivernales. Parmi lesquelles Pape Gueye.

Le milieu de terrain sénégalais prêté par l’OM, qui a retrouvé Jorge Sampaoli dans le sud de l’Espagne, n’a eu besoin que de deux rencontres pour convaincre tout le monde à Séville. Auteur d’une prestation tout à fait honnête lors de la défaite 3-0 contre le Barça pour ses débuts, il a brillé samedi, lors du succès 2-0 de son équipe contre Mallorca à la maison, délivrant même une passe décisive.

Séville discute déjà avec l’OM

Et comme l’indiquent divers médias comme Marca, Séville veut déjà le conserver définitivement. Le joueur a fait forte impression en interne et les supporters sont aussi séduits. Une option d’achat de 10 millions d’euros existe dans le deal, et Séville pense sérieusement à la lever. Estadio Deportivo indique tout de même que les Andalous veulent d’abord négocier avec les Marseillais pour faire baisser ce prix.

Des discussions ont même déjà eu lieu avec les décideurs olympiens. Les Andalous n’ont aucun doute sur les qualités du joueur de 24 ans et le voient comme un sacré renfort pour le présent, mais aussi pour l’avenir. Reste désormais à savoir quels seront les plans de l’Olympique de Marseille à son sujet, mais tout indique que l’aventure espagnole de Gueye va durer plus longtemps que prévu.