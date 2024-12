Real Madrid : Carlo Ancelotti au soutien de Kylian Mbappé

Nouvelle soirée dramatique pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Les Merengues se sont inclinés contre l’Athletic Club (2-1), lors de la 19e journée de Liga (match avancé à cause de la Supercoupe, NDLR), ce mercredi. Une rencontre manquée par le nouveau penalty raté par l’international français, une semaine après celui raté à Liverpool, en Ligue des Champions. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a avoué la déception ressentie par son numéro 9, qui garde néanmoins son soutien.

« Sur pénalty, parfois, vous marquez, parfois non. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas juger sa performance sur un penalty. Mbappé est triste. Nous ne pouvons pas résumer sa performance au fait qu’il ait raté un penalty. Nous devons lui laisser le temps de s’adapter. Il travaille dur. Globalement, on s’est bien battu. On méritait le nul. Nous nous améliorons. On est toujours dans la course au titre. Les tireurs de penalty ? Jude (Bellingham), Vinicius et Kylian. N’importe quel tireur est bon », a indiqué l’entraîneur italien en conférence de presse d’après-match. Avec cette défaite, le Real Madrid manque l’occasion de revenir à un point du FC Barcelone, en tête du championnat espagnol.