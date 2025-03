Angleterre : Thomas Tuchel n’a pas chanté l’hymne national

Nouveau sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel a officié pour la première fois lors de la rencontre face à l’Albanie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La nomination de l’Allemand en octobre a suscité un débat outre-manche quant à savoir s’il se joindrait à ses joueurs pour chanter «God Save The King» avant les matchs de l’Angleterre. La réponse est vraisemblablement "non".

«Vous avez un hymne national très puissant, émouvant et significatif, et je ne pourrais pas être plus fier d’être sur la touche et d’être à la tête de l’équipe nationale anglaise. Cela signifie beaucoup pour moi, je vous l’assure. Mais je sens que c’est tellement significatif, tellement émouvant et tellement puissant que je dois mériter mon droit de la chanter en remportant des matches», a justifié le nouveau patron des Three Lions. Le succès décroché face à l’Albanie (2-0) pourrait donc inciter Tuchel à monter sa voix lors du prochain match face à la Lettonie.