Chelsea demande 3 M€ pour le prêt de Bakayoko

Le Paris Saint-Germain discute toujours avec Chelsea pour ces derniers jours de mercato. Deux joueurs intéressent plus particulièrement le club de la capitale : le défenseur allemand Antonio Rüdiger et le milieu français Tiémoué Bakayoko. Selon Le Parisien, la piste menant au premier nommé s'est refroidie ces dernières heures.

Pour le second, Chelsea n'en démord pas, il est d'accord pour le prêter mais en échange d'une contrepartie de 3 M€, sans option d'achat obligatoire. Comme nous vous l'avions révélé il y a six jours, Chelsea serait prêt à baisser le prix d'une option d'achat, entre 30 et 33 M€.