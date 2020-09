Le PSG bien lancé dans le dossier Tiémoué Bakayoko

Tiémoué Bakayoko et le Paris Saint-Germain, ça se rapproche sérieusement. Nous étions les premiers à vous révéler le retour de flamme dans ce dossier le 18 septembre dernier, avec un contact renoué entre l'entourage du milieu de terrain français et la direction parisienne. Nous pouvons ajouter aujourd'hui qu'un rendez-vous est prévu entre les deux parties dans les prochains jours. Une aubaine pour le joueur de 26 ans, qui a déjà clamé son envie d'évoluer un jour pour le club francilien.

Annoncé un temps proche de l'AC Milan, où il avait été précédemment prêté, Bakayoko pourrait bien se diriger vers un nouveau prêt, au PSG, qui cherche depuis plusieurs semaines un milieu box to box à moindres frais. Selon nos informations, les bases des négociations avec Chelsea se situent sur un prêt avec option d'achat. L'option d'achat réclamée par les Blues s'élèverait entre 30 et 33 M€. Soit moins que celle glissée lors du prêt à l'AS Monaco la saison passée, à hauteur de 42 M€.

Comme le rapporte Le Parisien de son côté, Chelsea ne s'oppose bel et bien plus à un départ sous la forme d'un prêt, alors que le Français est lié jusqu'en 2022 avec les Blues. Surtout, sa venue ravirait Kylian Mbappé, les deux hommes s'étant connus et appréciés à l'AS Monaco, notamment lors de la belle épopée des Monégasques en Ligue des Champions en 2016-2017. Au PSG, Bakayoko apporterait de la taille dans l'entrejeu et une capacité à se projeter vers l'avant plus grande que celle des milieux déjà présents dans l'effectif. Les prochains jours seront décisifs.