Contact renoué entre le PSG et Tiémoué Bakayoko

« Rester à Milan est mon rêve, mon idée fixe. » Tels étaient les mots prononcés par Tiemoué Bakayoko après son premier passage à l'AC Milan. Prêté à l'AS Monaco la saison dernière, le natif de Paris a fait bonne impression en Principauté, mais l'option d'achat de 42 millions d'euros, jugée trop importante, n'a pas été levée par le club monégasque. Depuis son arrivée en 2017 à Londres, le natif de Paris vit une suite de carrière compliquée. Prêté déjà à 2 reprises, le milieu de terrain n'a disputé que 43 matchs avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Lié à Chelsea jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain n'entre pas dans les plans de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, et cherche donc un nouveau point de chute. Une opportunité que l'AC Milan souhaite saisir.

Comme nous vous le révélions, les hommes de Stefano Pioli souhaitent enrôler le milieu de terrain de 25 ans. Passé par la Lombardie lors de la saison 2018-2019, en étant un élément majeur des Milanais, Bakayoko est également favorable à un retour en Italie. Les Rossoneri possèdent d'ailleurs un accord de principe avec Chelsea sur les bases d'un prêt payant (3 millions d'euros) avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Seul hic, le salaire du joueur que les Rossoneri ne peuvent financer. Une opportunité que d'autres clubs pourraient saisir.

Le contact avec Paris a repris

L’entrejeu fait partie des secteurs que le Paris Saint-Germain souhaite renforcer. À vrai dire, ce constat est valable depuis la retraite de Thiago Motta en 2018. Et si la crise sanitaire a mis un frein sur certains dossiers espérés par les dirigeants franciliens (Sergej Milinković-Savić, etc), Leonardo continue d'activer ses réseaux pour trouver le profil idoine. Et ces derniers jours, le contact a été renoué avec l'entourage de Tiémoué Bakayoko selon nos informations.

Leonardo connaît très bien le joueur, puisque que les deux hommes s'étaient fréquentés par le passé à l'AC Milan. Le directeur sportif parisien avait d'ailleurs contacté l'année passée le frère et agent du joueur, peu après son arrivée à Paris. Un intérêt réciproque que l'international français avait confirmé lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a un an : «oui, bien sûr qu'un jour j'aimerais jouer à Paris, je ne peux pas mentir là-dessus. Cela représente beaucoup pour moi et pour mes proches. On est des vrais Parisiens.» Reste à savoir si cet intérêt se concrétisera par une offre.