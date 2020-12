La Juve prête à écouter les offres hivernales pour Adrien Rabiot !

Comme bon nombre de clubs en Europe et ailleurs, la Juventus traverse une période compliquée sur le plan économique. La Vieille Dame pourrait, selon La Gazzetta dello Sport, laisser filer un joueur de premier plan cet hiver, histoire de présenter des comptes un peu plus équilibrés à ses actionnaires. Le quotidien sportif au papier rose avance les noms de Federico Bernardeschi (26 ans) et Adrien Rabiot (25 ans) au rang des éléments pour lesquels la Juve pourrait étudier des offres en janvier.

Non pas que le milieu de terrain français déçoive les Bianconeri cette saison (16 apparitions toutes compétitions confondues, 12 titularisations, 1 but). L'international tricolore (11 sélections) est plutôt vu comme un élément pouvant rapporter gros au club. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Parisien s'est revalorisé ces derniers mois après des débuts poussifs en Italie.

L'Euro en ligne de mire

Il pourrait donc recevoir des offres cet hiver et, en fonction des montants de celle-ci, les pensionnaires de l'Allianz Stadium se montreraient plus ou moins réceptifs d'après les informations de la publication transalpine. Une information plutôt surprenante au regard de l'importance prise ces dernières semaines par le natif de Saint-Maurice dans le groupe d'Andrea Pirlo.

Du côté du gaucher, on imagine sans doute mal un tel scénario. Alors qu'il est enfin installé dans le Piémont, le jeune homme a également convaincu Didier Deschamps lors de ses dernières sorties en Bleu et semble en ballottage très favorable pour démarrer l'Euro dans la peau d'un titulaire en 2021. Mais face à l'impératif économique, personne ne semble à l'abri...