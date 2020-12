Juventus : Andrea Pirlo adoube Adrien Rabiot

Rien ne semblait gagné pour Adrien Rabiot à la Juventus. Arrivé sous Maurizio Sarri, il a eu du mal à trouver régulièrement du temps de jeu. Mais la tendance a changé depuis l'arrivée sur le banc d'Andrea Pirlo. Il joue ainsi plus régulièrement, avec souvent une place dans le 11 de départ du technicien transalpin qui a été amené à évoquer les performances du Français en conférence de presse.

Et il a été plutôt élogieux, le voyant devenir un très grand milieu de terrain : « je suis satisfait d'Adrien, il fait une très bonne saison, il progresse beaucoup. Je ne le connaissais pas personnellement, je l'avais seulement vu jouer avec la Juventus l'an dernier, on me l'avait décrit comme un joueur totalement différent. En le rencontrant, en le côtoyant au quotidien, j'ai découvert un bon garçon mais surtout un grand travailleur, qui a envie de s'améliorer et qui a de grandes marges de progression ». La relation Pirlo-Rabiot semble au beau fixe, une bonne nouvelle pour le joueur en vue des prochaines échéances en club et en Equipe de France.