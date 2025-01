Ligue 1 : le RC Lens fait tomber Montpellier

Ce vendredi soir, la Ligue 1 faisait son retour avec le match d’ouverture de la 20e journée. Montpellier, avant-dernier du championnat mais qui restait sur deux victoires de suite, recevait Lens avec la ferme intention de poursuivre sa bonne série et rêver d’un maintien en fin de saison. Mais la formation de Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment eu le temps de rêver dans ce match puisque Lens a ouvert le score après… 34 secondes de jeu.

Medina avait profité d’un très mauvais alignement de la défense montpelliéraine pour servir Koyalipou. Après un cafouillage, le ballon revenait sur Thomasson qui centrait pour Nzola qui ouvrait donc le score (1-0, 1e). Tout seul, il poussait le ballon dans le but vide. Ensuite, le MHSC souffrait et montrait un visage assez éloigné de celui des derniers mois alors que le RC Lens déroulait son football et pensait même faire le break. Mais le but de Koyalipou était annulé par le VAR pour une faute au départ de l’action. Une action litigieuse qui a entraîné l’expulsion de Jean-Louis Gasset et Will Still (26e).

Le MHSC connaît un coup d’arrêt

Après une vive explication qui s’est pourtant terminée par une grosse accolade et des sourires, les deux hommes étaient tout de même expulsés par l’arbitre du match. Pour leur plus grand étonnement. Sur le terrain, Koyalipou vivait un nouvel ascenseur émotionnel avec un nouveau but annulé pour hors-jeu cette fois. Même son de cloche pour Montpellier avant la pause avec Khalil Fayad qui pensait récompenser la bonne fin de première période des siens (45e). Mais Andy Delort était hors-jeu au départ de l’action.

Au retour des vestiaires, Lens finissait finalement par faire le break. Et c’était bien mérité. La dernière recrue Jeremy Agbonifo trouvait la faille pour son tout premier match avec Lens. Mieux encore il venait d’entrer seulement 1 minute 20 avant son but. Un record cette saison en Ligue 1 et des débuts rêvés pour le Suédois. Malgré plusieurs occasions en fin de match, le score ne bougera plus. Lens enchaîne après sa victoire face à Angers et remonte à la 5e place du classement. Montpellier rechute et peut redescendre en dernière position à l’issue de ce week-end.