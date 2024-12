Manchester United : le clan Antony ouvre enfin la porte à un départ

« Antony manque de confiance, je vais l’aider à retrouver son meilleur football comme lorsqu’il jouait à l’Ajax.» Voici les mots prononcés par Ruben Amorim il y a quelques jours. Nommé à la tête de Manchester United le mois dernier, le technicien portugais compte réussir là où Erik ten Hag a échoué. Pourtant, le Néerlandais avait tout pour y parvenir, lui qui avait déjà dirigé le Brésilien avec succès à l’Ajax Amsterdam. Convaincu par ses qualités, son talent et son profil, ETH avait inscrit son nom en haut de la liste des joueurs qu’il souhaitait recruter à Manchester United. Une demande à laquelle les dirigeants anglais avaient accédé, eux qui n’avaient pas hésité à signer un gros chèque de 95 M€.

Il traîne le prix de son transfert comme un boulet

Un prix qui pèse encore aujourd’hui sur les épaules de l’attaquant. La presse britannique ne se prive pas pour rappeler régulièrement que les Red Devils ont dépensé une fortune pour le recruter à chacune de ses sorties ratées. Et malheureusement pour lui, il y en a eu un paquet depuis 2022. Lors de sa première saison, il a participé à 44 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps de marquer 8 buts et de délivrer 3 assists. L’an dernier, en 2023-24, Antony, qui a dû gérer une affaire extrasportive concernant des violences conjugales, a pris part à 38 matches. Mais ses statistiques n’ont pas été bluffantes puisqu’il a affiché un bilan de 3 buts et de 2 passes décisives.

Cette saison, l’international auriverde est apparu à 10 reprises sous le maillot rouge, dont 3 fois dans la peau d’un titulaire. Il faut ajouter qu’il n’a marqué qu’un seul et unique but pour le moment (0 assist). C’était le 17 septembre dernier face à Barnsley en Carabao Cup. Depuis, plus rien pour Antony, qui a eu quelques pépins physiques et qui a aussi été laissé sur le banc parfois. Muet depuis plus de trois mois, le Brésilien ne donne pas satisfaction. Et comme très souvent depuis son arrivée, la presse anglaise évoque son possible départ. Ce qui est sûr, c’est que la porte est ouverte du côté de la direction mancunienne, qui veut faire un grand ménage cet hiver. Mais systématiquement, le clan Antony avait fermé la porte.

Son agent évoque la possibilité d’un départ

Cet hiver 2024, la position du joueur et de son entourage a évolué. Interrogé par GiveMeSport, Junior Pedroso, l’agent du joueur de 24 ans, a fait le point. «Oui, de nombreux clubs nous ont contactés pour le transfert d’Antony en janvier. Ces clubs voulaient comprendre la situation d’Antony, donc je peux confirmer qu’il y a un intérêt concret (…) Pour être honnête, Manchester United n’a jamais manifesté le moindre intérêt auprès de nous pour vendre ou prêter Antony. Nous n’avons jamais reçu ce genre de communication jusqu’à présent. La direction de Manchester United ne nous a jamais dit qu’elle voulait qu’Antony parte, malgré les informations que nous voyons autour de notre client.»

Il poursuit : « je peux dire que l’avenir d’Antony est étroitement lié aux intérêts de Manchester United. Si le club pense que ce serait une bonne idée de prêter Antony en janvier pour qu’il puisse obtenir plus de temps de jeu et retrouver de la confiance, nous travaillerons ensemble sur cette option. Sinon, Antony travaillera dur pour reprendre sa place et montrer ses meilleures qualités sous la direction du nouvel entraîneur Ruben Amorim.» Récemment, des rumeurs évoquaient un possible retour du joueur à l’Ajax Amsterdam sous la forme d’un prêt. Mais d’autres portes risquent de s’ouvrir en janvier prochain pour le footballeur, sous contrat jusqu’en juin 2027 à Manchester United.