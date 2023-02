PSG : Marco Verratti, c’est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Où est passé 'Petit Hibou’ ? D’ordinaire si génial dans l’entre-jeu parisien, Marco Verratti est à la peine ces dernières semaines. Récompensé de sa loyauté et prolongé en décembre dernier par le PSG, l’international de la Squadra Azzurra aux 51 sélections (3 buts) enchaîne les prestations insipides depuis le Mondial 2022 au Qatar, auquel il n’a pas participé. Une nouvelle fois dépassé face à Lille (4-3), le milieu de terrain italien, crédité d’un 3 par notre rédaction, s’est notamment illustré en accrochant le maillot de Tiago Djalo, à l’origine du penalty transformé par Jonathan David.

Marco Verratti traîne son spleen depuis la reprise !

Coupable de 16 pertes de balle, Verratti a surtout fait preuve d’un manque d’impact sur cette rencontre. Au cœur du 4-3-3 mis en place par Christophe Galtier, le milieu de 30 ans a (une nouvelle fois) prouvé ses limites aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Bien plus imprécis techniquement, en retard et/ou à contretemps sur de nombreuses séquences, l’Italien n’a clairement pas pesé sur les débats et peut lui aussi remercier le génie de Lionel Messi. Une performance très éloignée de ses standards, confirmant les dernières semaines délicates traversées par l’intéressé. À noter que l’ancien espoir de Pescara - recruté en 2012 pour 12 millions d’euros - n’a disputé que six, dont seulement quatre en intégralité, des douze matchs joués par les Rouge et Bleu depuis la reprise des compétitions.

Touché au quadriceps lors d’un entraînement au début de l’année 2023, le numéro 6 du PSG a, en effet, dû déclarer forfait contre Angers (2-0). Puis à Rennes (1-0) en Ligue 1, ainsi que face aux amateurs du Pays de Cassel en Coupe de France. Exclu face à Reims, pour un tacle dangereux sur la cheville du Japonais Junya Ito quelques minutes après son entrée en jeu, Verratti, suspendu, a, par ailleurs, manqué les deux rencontres face à Montpellier (3-1) puis contre Toulouse (2-1). Une nouvelle fois forfait pour le déplacement des siens sur le Rocher, le milieu de terrain parisien, touché à la hanche, n’avait pas pris part à la claque reçue (1-3) à Monaco.

Un retour en forme espéré…

De retour dans le onze de Christophe Galtier pour la réception du Bayern Munich (0-1), en milieu de semaine dernière, Verratti est également passé totalement à côté de son sujet au Parc des Princes. Pris par l’intensité de Jamal Musiala, Leon Goretzka et Joshua Kimmich, le pilier de l’entre-jeu parisien a, lui aussi, plongé face aux Bavarois. Des difficultés rappelant celles aperçues au Vélodrome contre l’OM, en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Absent du dernier Mondial, Verratti devrait pourtant se distinguer sur le plan physique mais la longue coupure de novembre-décembre semble lui avoir coupé les jambes. Dans le dur et émoussé physiquement, l’Italien multiplie les pépins physiques et ne parvient pas à retrouver son tout meilleur niveau. Un coup de blues intervenant au pire des moments pour le club de la capitale.

Handicapé par le rendement insuffisant de Carlos Soler, Vitinha ou encore Fabian Ruiz, le PSG éprouve, dès lors, les plus grandes difficultés à prendre le dessus sur ses adversaires. Une nouvelle fois bousculé par les Dogues malgré la victoire arrachée, les Parisiens peuvent, certes, compter sur Danilo Pereira et le jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans), mais aimeraient, sans aucun doute, retrouver un Marco Verratti au top de sa forme. Un retour au sommet d’autant plus espéré au regard des prochaines échéances du PSG avec un déplacement à Marseille, le 26 février en L1, et un autre à Munich, le 8 mars, en huitième de finale retour de la Ligue des champions…