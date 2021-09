Lorient-Lille : les compositions officielles

La trêve internationale terminée, le FC Lorient accueille le LOSC de Jocelyn Gourvennec au Moustoir, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur FM à 21h00). Après quatre matches, les deux équipes comptent le même nombre de points (5), mais si les Dogues restent sur un succès, les Merlus viennent d'enchaîner une défaite et un nul.

Pour ce match, Christophe Pélissier choisit d'aligner un 5-3-2, avec un milieu Abergel-Lemoine-Monconduit et un duo d'attaque composé de Laurienté et Moffi. En face, pour son retour sur la terre de ses premiers exploits, Jocelyn Gourvennec est privé de Bamba et Weah, alors que David rentre tout juste d'un périple à Toronto. Les Dogues démarrent en 4-4-2, avec Angel Gomes et Yusuf Yazici sur les côtés et le duo Ikoné-Yilmaz devant.

Les compositions officielles :

Lorient : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Abergel, Lemoine, Monconduit - Moffi, Laurienté

LOSC : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Angel Gomes - Ikoné, Yilmaz