Manchester United a trouvé le nouveau Cristiano Ronaldo, les excuses émouvantes d'Antoine Griezmann à l'Atlético

La suite après cette publicité

Rafeal Leão convoité par Manchester United

Les Red Devils cherchent des solutions pour relancer la machine à victoire qui est grippée depuis quelques années. Et pour ça, ils vont une nouvelle fois fortement investir au prochain mercato. En lisant le Daily Star on Sunday, on apprend ce matin qu’ils souhaitent recruter celui qu’ils considèrent comme le « nouveau Ronaldo » : Rafael Leão. Erik ten Hag est un grand admirateur du joueur de 23 ans et a envoyé des scouts pour l’analyser. L'international portugais (11 sélections, 0 but) ayant refusé de signer un nouveau contrat avec l’AC Milan, Manchester United voit une belle opportunité, ce qui pourrait le club milanais de le vendre l’été prochain.

Le mea culpa d'Antoine Griezmann

En Espagne, l’Atlético a pu compter sur Antoine Griezmann pour battre l'Athletic Club hier soir (1-0). Ce but rapporte 3 points importants aux Colchoneros, certes, mais c’est surtout le 100e but de l'attaquant français avec le maillot rouge et blanc. Cette statistique démontre l’attachement de Griezmann pour le club madrilène. Cette semaine il s'est officiellement engagé avec le club qu'il avait quitté en 2019. Après le match contre Bilbao, il s'est excusé auprès des fans pour « les dégâts » qu'il a pu faire lors de sa signature au Barça. « Au final, je veux m'excuser, je sais que les gens veulent l'entendre de ma bouche : je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens, mais le plus grand pardon que je veux demander, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe et avec des soirées comme celle-ci » a-t-il déclaré.

Le 252e Clásico

Ce dimanche à 16h15, c'est le coup d’envoi du très attendu Real Madrid - FC Barcelone au Bernabéu. Un Clásico «vital», titre Sport dans son édition du jour. Car, à un pas de l'élimination en Ligue des Champions, le Barça compte sur le Clásico pour se relancer et ne pas perdre le fil dans la course au titre, surtout que pour l’instant, ils sont en tête du classement grâce au goal-average. Les médias madrilènes mettent surtout en avant le match dans le match opposant Karim Benzema et Robert Lewandowski. Un classique en Or pour Marca et AS. Car d’un côté nous avons le futur Ballon d’Or, et de l’autre le soulier d’or européen 2021/2022. Qui sera le meilleur buteur sur le terrain cet après-midi ?