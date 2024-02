Metz : le gros coup de gueule d’Alexandre Oukidja après le revers à Montpellier

Ce dimanche après-midi, le FC Metz se déplaçait à la Mosson pour affronter Montpellier dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Face aux Héraultais, les Grenats espéraient capitaliser sur le match nul obtenu face à l’OM la semaine passée pour décrocher un bon résultat. Mais très vite dépassés par les événements, les Messins se sont lourdement inclinés à l’extérieur (3-0). Présent au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, Alexandre Oukidja a clairement pesté contre la nouvelle prestation inquiétante de son équipe.

«Bien sûr, je suis touché par cette défaite. On nous demande d’avoir des résultats cette saison mais on a un manque d’efficacité ou d’envie, je ne sais pas. Aujourd’hui, il n’y a eu qu’une seule équipe qui a existé, c’est Montpellier. On sent que cette équipe veut réellement se maintenir alors que de notre côté, il nous manque des choses. Mais bon, c’est sur le terrain qu’il faut parler, ce n’est pas après le match. Moi, j’ai l’habitude de ne rien dire et d’essayer de bosser à l’entraînement. Mais les belles paroles, les supporters du FC Metz n’ont plus envie de les entendre. Aujourd’hui, on n’a pas été au rendez-vous, on a raté beaucoup de matchs comme ça. Mais il ne faut rien lâcher parce que sur un dernier match, on peut se maintenir, tout est possible. Donc il faut rester concentré, car on va jouer Lyon. Mais il va vite falloir avoir des résultats car ça fait trop longtemps que l’on attend», a déclaré le portier algérien. Il y a donc urgence à Metz !