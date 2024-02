Ligue 1 : Toulouse fait chuter Monaco, Rennes et Montpellier ne tremblent pas

Suite de la 22ème journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi avec trois rencontres dans le multiplex. Les projecteurs étaient surtout braqués vers la Principauté avec ce duel entre Monaco et Toulouse, sur la pelouse du stade Louis-II. Avec une nette domination dans la première période, les Violets ont logiquement ouvert le score grâce à un formidable coup franc tiré par Vincent Sierro, axé droit aux 35 mètres (41e). Dans le second acte, les Monégasques ont réagi immédiatement dans le sillage de Maghnes Akliouche (51e). Si Christian Mawissa est parvenu à toucher le poteau (60e), c’est bien Toulouse qui a repris l’avantage avec une réalisation signée Logan Costa (70e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 38 22 9 11 5 6 41 32 13 Toulouse 23 22 -8 5 8 9 22 30

Dans les deux autres rencontres du jour, Rennes a dominé Clermont (3-1) sur la pelouse du Roazhon Park, avec des buts de Warmed Omari (31e) et un doublé de Martin Terrier (58e, 64e). Chrislain Matsima avait un temps réduit le score (62e) mais cela n’a pas suffi aux Clermontais pour éviter la défaite. A noter le penalty raté par Ludovic Blas (39e). En déplacement à la Mosson, Metz a encaissé un nouveau revers en championnat contre Montpellier (3-0). Issiaga Sylla a rapidement ouvert le score pour les Héraultais (3e). Modibo Sagnan a ensuite doublé la mise (50e), bien imité par Téji Savanier sur pénalty (86e) pour verrouiller un précieux succès. Au classement, Monaco reste 4ème alors que Rennes campe toujours la 7ème place. Toulouse et Montpellier se tirent la bourre en étant respectivement 13ème et 14ème. Metz est toujours en danger avec cette 17ème position.