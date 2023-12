Vidéo : quand les supporters du PSG chambrent Habib Beye

Habib Beye sera aux premières loges pour assister à la rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG (21h). Ce soir, l’entraîneur du Red Star enfile son costume de consultant pour Canal+ pour commenter la rencontre et a même déjà pris l’antenne, quelques dizaines de minutes avant le coup d’envoi. Il a également dû faire face aux chambrages des 4000 supporters parisiens, entrés plus tôt dans le Signal Iduna Park.

«Ils m’adorent, ironise l’ancien latéral phocéen. Je pense qu’ils se souviennent qu’à cette époque-là (Beye a joué à Marseille entre 2003 et 2007), l’OM était dominant» rétorque-t-il avec le sourire. En effet, les fans parisiens ont probablement en mémoire les 8 victoires consécutives du PSG contre l’OM entre octobre 2002 et novembre 2004, ainsi que le succès en finale de la Coupe de France 2006 face à ces mêmes Phocéens. Le club de la capitale est d’ailleurs l’équipe contre qui Beye a le plus perdu en France (8 défaites, comme contre Monaco, pour 3 victoires et 4 nuls). Alors oui, les supporters du PSG «l’adorent.»

