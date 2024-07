Real Madrid : deux cadres sur le point d’être prolongés

Le Real Madrid garde une totale confiance en ses latéraux. L’un des chantiers de l’été côté madrilène était de s’occuper des couloirs de la défense, alors que les rumeurs vont bon train concernant des arrivées probables de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies du côté de la capitale espagnole. D’après As, le Real serait sur le point de régler le problème en interne, avec les prolongations de Dani Carvajal et Ferland Mendy.

En fin de contrat l’été prochain, les deux joueurs veulent continuer à Madrid et les discussions sont en cours avec le club. Le dossier menant au latéral canadien du Bayern Munich s’étant refroidi, le Real miserait désormais énormément sur la prolongation de Ferland Mendy. De l’autre côté, Dani Carvajal, 32 ans, sort d’une saison exceptionnelle et le club de Florentino Perez n’entend pas laisser partir cette légende du club de sitôt.