Steven Gerrard va débarquer à Auxerre

A 43 ans et après avoir inscrit 272 buts en 609 matches, toutes compétitions confondues, Djibril Cissé va enfin organiser son jubilé. Et comme un symbole, il le fera au stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre, là où il s’est révélé. Et il y aura du beau monde.

D’ailleurs, Cissé a fait savoir sur ses réseaux sociaux qu’un certain Steven Gerrard sera présent en Bourgogne ce jour-là. «Le 27 mai prochain (21h10), Djibril Cissé organise son jubilé sur la pelouse de l’Abbé Deschamps ! Un évènement exceptionnel qui réunira d’anciennes légendes de l’AJA et des grands noms du foot français et international», peut-on lire sur le site officiel de l’AJA.