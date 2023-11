Italie : Nicolo Barella met la pression à ses coéquipiers

L’Italie est sous pression. Absent de la Coupe du monde en 2018 et en 2022, la Squadra Azzurra n’a pas l’intention de manquer le prochain championnat d’Europe pour succéder à sa propre couronne. Pour mener à bien sa mission, la sélection transalpine doit au minimum accrocher le point du nul face à l’Ukraine ce lundi pour s’assurer de terminer à la deuxième place de son groupe dominé par l’Angleterre, d’ores et déjà qualifiée. Pour Nicolo Barella, qui vise absolument les trois points face aux hommes de Serhiy Rebrov, il ne sera pas question de ménager ses efforts.

La suite après cette publicité

«Il est sûrement plus facile d’entrer sur le terrain en essayant de ramener la victoire et de ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. En toute logique, on doit aussi penser que deux résultats sur trois nous sont favorables, mais ce serait mieux pour nous de tuer le match rapidement et de le gérer avec un meilleur résultat», a déclaré le joueur de l’Inter Milan au micro de Sky Sports.