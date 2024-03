Mercato : le FC Barcelone veut encaisser plus de 200 M€

Le FC Barcelone ne manque pas d’ambitions. L’annonce d’un intérêt blaugrana pour Erling Haaland en vue du mercato estival 2025 en est la preuve. Mais pour le moment, personne ne croit en ces rumeurs. La raison est toute simple : les Blaugranas sont toujours dans le dur financièrement et n’ont clairement pas les moyens pour arracher le crack norvégien des griffes de Manchester City. Pour tenter de sortir la tête de l’eau et pouvoir recruter des renforts, outre ses fameux leviers économiques, le Barça espère réaliser de grosses ventes.

Sport annonce depuis hier soir que l’objectif des Culés est d’encaisser au moins 200 M€ ! Un objectif pas simple à atteindre, même si les candidats au départ sont nombreux. La moitié de cette somme espérée pourrait d’ailleurs être atteinte grâce au seul Raphinha. Pour rappel, l’ailier brésilien est annoncé dans le viseur d’Al-Hilal et le club de Neymar serait disposé à payer 100 M€ pour se l’offrir. Si l’ancien Rennais accepte de filer en Arabie saoudite, il permettrait à son club de toucher le jackpot.

Le Barça compte même sur Todibo pour renflouer ses caisses

Pour le reste, les Blaugranas espèrent surtout faire rentrer des liquidités en se débarrassant de plusieurs défenseurs loin d’être considérés comme des éléments clés. Le quotidien catalan évoque ainsi les noms d’Andreas Christensen et de Jules Koundé. Le Danois et le Français sont liés respectivement jusqu’en 2026 et 2027, mais leur rendement est loin de satisfaire le Barça. La vente d’un de ces deux joueurs pourrait toutefois suffire. En revanche, Eric Garcia (prêté à Girona) et Clément Lenglet (prêté à Aston Villa, tous les deux sous contrat jusqu’en 2026, sont clairement devenus indésirables.

Lui ne joue plus au Barça depuis la saison 2019/2020, mais Jean-Clair Todibo pourrait également rapporter quelques deniers aux Catalans si Nice le vend cet été. En effet, Sport assure que 25% du prix de revente du Français ira dans les caisses espagnoles. Enfin, c’est décidé : le Barça a acté son choix de vendre Ansu Fati. Prêté à Brighton où il joue peu, notamment en raison de blessures, celui qui était annoncé comme le successeur de Lionel Messi a perdu tout crédit. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 21 ans ne s’est toutefois pas vraiment mis en évidence.