Santos tente le coup Achraf Bencharki

Santos pourrait réaliser un énorme coup sur cette fin de mercato en faisant venir Achraf Bencharki (28 ans), libre de tout contrat depuis son depart d’Al-Jazira en juin dernier. Feu follet marocain, cet attaquant excentré, passé auparavant par le RC Lens et le Wydad Casablanca, a effectué une excellente saison (9 buts et 1 passes décisives).

Des performances qui ont aidé son équipe à remporter un titre majeur cette saison. De quoi éveiller l’intérêt du club historique de Santos attiré par sa technicité, sa rapidité, son agilité devant le but et sa polyvalence. Tout le bagage d’un attaquant moderne complet. Mais les Brésiliens doivent faire vite car l’international marocain (18 sélections, 1 but) est en négociations avec Al-Rayyan. Bencharki se trouve d’ailleurs actuellement au Qatar pour y passer sa visite médicale. Le temps est compté…