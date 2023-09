Premier League : James Maddison élu joueur du mois d’août

La Premier League a dévoilé ce vendredi le joueur du mois d’août de Premier League, et ce après quatre journées disputées. Et l’heureux vainqueur n’est autre que le milieu offensif James Maddison, recrue estivale de Tottenham. L’Anglais de 26 ans était en concurrence avec Jarrod Bowen (West Ham), Bryan Mbeumo (Brentford), Rodri (Manchester City), Kaoru Mitoma (Brighton) et Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest).

Arrivé chez les Spurs contre 46,3 millions d’euros en provenance de Leicester - relégué le printemps dernier en Championship, l’international des Three Lions (4 sélections) avait inscrit un but et délivré deux passes décisives en Premier League le mois dernier, avant de marquer une deuxième réalisation début septembre lors de la victoire prolifique à Burnley (5-2). De quoi parfaitement débuter son aventure avec la formation londonienne.