OGC Nice - Slovácko : les compositions officielles

L’OGC Nice (2e, 5pts) reçoit le FC Slovácko (4e, 1pt) ce jeudi, pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Les Aiglons se sont imposés la semaine dernière en République Tchèque (0-1), mais seront privés de leurs supporters ce soir à l’Allianz Riviera, en raison d’un match à huis clos écopé après les incidents lors de la réception de Cologne.

Privé d'Atal ce soir, Lucien Favre a décidé de titulariser Lotomba dans le couloir droit, avec Viti, Todibo et Dante en charnière centrale. Lemina, Thuram et Diop prennent place dans l'entrejeu afin d'alimenter Delort et Pépé devant. Du côté de Slovácko, Doski est titularisé sur le côté gauche et Brandner fait son entrée en défense centrale.

Les compositions officielles :

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Viti, Todibo, Dante, Bryan - Lemina, Thuram, Diop - Pépé, Delort

FC Slovácko : Nguyen - Tomic, Brandner, Kadlec, Doski - Travnik, Havlik - Danicek, Mihalik, Kalabiska - Petrzela