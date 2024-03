OM-PSG : Vitinha salue la réaction parisienne

Ce dimanche soir, le PSG a remporté le 107e Classique de l’histoire sur la pelouse de l’OM. Une rencontre au sommet que le club de la capitale a glané en infériorité numérique. Héroïque ce soir, Vitinha a été un acteur majeur de la victoire parisienne en terres phocéennes. Nommé homme du match par la rédaction de FM, le Portugais a été heureux de la prestation de son équipe au micro de Prime Vidéo.

La suite après cette publicité

«On a bien défendu, souligne l’ancien de Porto. Le plus important, c’est l’équipe. On n’a pas fait une bonne première période. Il faut souligner notre réaction. Avec dix joueurs, on a joué mieux qu’avec onze. Ça, c’est l’état d’esprit qu’on doit avoir. Il faut souligner ça qui nous a permis de remporter ce match important mais aussi être conscient de notre premier acte. On joue toujours pour gagner. Même avec dix joueurs. Il faut jouer avec intelligence en défendant bien. Même avec dix, on a su gratter des ballons. Comme j’ai dit, notre seconde période était incroyable. J’ai joué six, mais comme on n’avait pas trop de ballons et de calme, je voulais sortir pour avoir le ballon. Il m’a dit de corriger cela.»