PSG : la "trahison" de Luis Enrique à Ousmane Dembélé

« Ousmane, je le vois comme toujours, je le connais très bien. Je connais très bien la personne, je l’ai toujours défendu en tant que joueur. En tant que personne, il est sympathique. Et voilà. À partir de là, je veux qu’Ousmane donne la meilleure version de lui-même ». En conférence de presse ce mardi, Luis Enrique tentait de calmer le jeu lorsqu’il était interrogé sur les tensions avec Ousmane Dembélé. Les deux hommes s’entendraient plutôt mal dernièrement, et le journal L’Equipe en dévoile une des causes…

Effectivement, Ousmane Dembélé, à qui on avait demandé de prendre la relève de Kylian Mbappé et de devenir le numéro 1 en attaque, a été surpris en découvrant que c’est Vitinha qui avait été choisi comme tireur de penalties à Paris cette saison. L’ancien du Barça s’attendait à les tirer, et on imagine bien que cette surprise a été plus négative que positive… Le Portugais donne cependant raison à Luis Enrique pour l’instant, ayant transformé ses deux tentatives depuis le point de penalty cette saison.