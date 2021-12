ASSE, Gambie : Mahdi Camara ne disputera pas la CAN 2021

Présélectionné avec la Gambie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le milieu de terrain Mahdi Camara restera finalement à l'AS Saint-Etienne en janvier. En effet, le joueur de 23 ans n'est pas présent dans la liste finale des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur belge Tom Saintfiet.

Il restera en janvier donc sous les ordres de Pascal Dupraz, arrivé la semaine dernière pour les six prochains mois, dans le but de sauver les Verts d'une relégation en championnat. L'ASSE est lanterne rouge de Ligue 1 après 18 journées (12 points), mais n'est qu'à 4 unités du premier non-relégable Troyes.

Saintfiet announced his final 28-man squad for the AFCON. The team will now leave for Qatar for a pre-tournament camp that begins next week. Matches Algeria and Syria on 1st and 5th January respectively in Doha. The Scorpions will then fly to Cameroon on 7th January, 2022. pic.twitter.com/85cytgC0Wc