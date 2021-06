EdF : Marcello Lippi encense Didier Deschamps

Marcello Lippi connait Didier Deschamps mieux que personne. Entraîneur de l'ancien milieu de terrain à la Juventus, le technicien italien n'est pas surpris par la réussite de son ancien joueur à la tête de l'équipe de France. Dans une interview accordée au Parisien, le champion du monde 2006 avec l'Italie révèle le secret du coaching de Deschamps. Celui-ci se résumerait en deux mots à en croire l'ancien sélectionneur de l'Italie.

« Comme moi, il insiste sur deux mots : la coopération et l’équilibre. La coopération, car il a cette capacité à bien faire comprendre aux joueurs que l’équipe est au-dessus d’eux. Que leur envie de jouer tous les matchs compte moins que l’objectif final. Le joueur de haut niveau, surtout s’il est en sélection, a un gros ego. Comme tous les grands coachs, la force de Didier est d’entrer dans la tête du joueur et lui enseigner que le groupe est plus grand que lui. L’équilibre, c’est l’autre base. Attaquer ou défendre, cela se fait d’une manière équilibrée. Pas n’importe comment. Cela doit être l’obsession pendant le match. Didier a bien retenu ce que je disais quand je dirigeais la Juve. Il a tellement gagné comme joueur qu’il sait que cela ne se fait pas par hasard. Il ne faut jamais sortir de l’organisation. Jamais, » décrypte ainsi Lippi. Des propos qui devraient ravir Didier Deschamps !